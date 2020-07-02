مقتل مدني بهجوم باسلحة كاتمة شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بمقتل مدني بهجوم باسلحة كاتمة شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا، ظهر اليوم، نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن قضاء المدائن".
وأضاف المصدر أن "الهجوم اسفر عن مقتله في الحال".
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