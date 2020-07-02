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ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا في ايران وروحاني يعيد فرض بعض القيود

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وأفاد المتحدث باسم الوزارة بأن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 194098، بينما لا يزال 3097 مصابا بالفيروس في حالة صحية حرجة.

ولفت المتحدث إلى أن معدلات الإصابة بكورونا تشهد ارتفاعا في غالبية المحافظات. 


وفي ظل هذا الواقع، ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة اليوم الخميس، أن المواطنين لا يراعون التباعد الاجتماعي في وسائل النقل العام، وأن التجمعات وإقامة الأعراس ومجالس العزاء أدت إلى زيادة تفشي الوباء وزيادة المناطق الحمراء، مما يعرض الكوادر الطبية لضغط عمل وانهيار جسمي ونفسي.

وأعلن روحاني إعادة فرض بعض القيود في المناطق الحمراء، مؤكدا أنها ستكون ذكية ووفق معطيات دقيقة، وقال: "سنفرض قيودا ذكية في المناطق الحمراء تستهدف الأماكن المؤثرة في تفشي الفيروس ولن نلجأ إلى إغلاق شامل وواسع النطاق".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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