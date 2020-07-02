رسمياً.. جمال علي يخلف راضي شنيشل في قيادة عندليب الفرات

رياضة 2020-07-02 | 13:59 1,324 مشاهدة اعلن نادي نفط الوسط الرياضي، تعاقده مع المدرب جمال علي لقيادة فريق كرة عندليب الفرات الموسم المقبل. وذكر النادي في بيان تلقته الخليج 365، أن "إدارة نادي نفط الوسط، تُسمي المدرب جمال علي مدربآ للفريق لكرة القدم". وأضافت أن "الكابتن لؤي صلاح، سيكون مساعداً للمدرب جمال علي". يذكر ان مدرب الفريق السابق، راضي شنيشل، اكن قد اعلن رحيله عن الفريق بسبب اختلاف وجهات النظار مع الإدارة.



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