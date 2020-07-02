يشكل من "300" عضو وللمرأة 10% من المقاعد .. "إنفوجراف".. تفاصيل قانون مجلس الشيوخ الجديد بعد تصديق الرئيس

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، قانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، والذى نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، علي القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، وفي مقدمتها القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

كما صدق الرئيس السيسي علي قانون 141 لسنه 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ.

Advertisements

ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

ورصد موقع "اليوم السابع" أبرز ما جاء فى قانون مجلس الشيوخ الجديد بعد التصديق عليه: