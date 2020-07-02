امتحانات الثانوية| 8 حالات غش وضبط مُسربي الأسئلة وإصابة 6 طالبات في حادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، صباح اليوم الخميس، امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي 103 آلاف و865 طالبا وطالبة، ومادة الأحياء بإجمالي 277 ألفا و921 طالبا وطالبة، ومادة الفلسفة والمنطق بإجمالي 251 ألفا و60 طالبا وطالبة داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس (STEM) الامتحان في مادتي مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)، بإجمالي 709 طلاب في عدد من لجان الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الرابع سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 8 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ("مطروح" بمحافظة مطروح، و"الساحل" بمحافظة القاهرة، و"غرب الزقازيق" بالشرقية، و"أبوالنمرس" بمحافظة الجيزة، "المراغة" بمحافظة سوهاج، و"المنيا" بمحافظة المنيا، و"يوسف الصديق" بمحافظة الفيوم، "ميت غمر" بالدقهلية)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وهذا بخلاف الحالات التي تم ضبطها بداخل لجان السير.

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كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد 11 طالبا وملاحظ واحد فقط في محافظات (القاهرة، الأقصر، القليوبية، السويس، قنا، سوهاج، المنيا، بني سويف، الجيزة) وتم نقلهم إلى المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغًا بإصابة 6 طلاب بمحافظة قنا في حادث تصادم أثناء ذهابهم إلى الامتحانات، اليوم الخميس، وتم تكليف مدير مديرية التربية والتعليم بقنا والذي قام بزيارة الطلاب والاطمئنان على حالتهم الصحية، وحرصًا من الوزارة على حقوق الطلاب وسلامتهم سيتم دخولهم الدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وتلقت الغرفة تقارير الهيئة الفنية لواضعي امتحان مادة "الأحياء" و"الفلسفة والمنطق" و"الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)" والتي أفادت بسلامة الأسئلة وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد لأداء الامتحان، كما تضمنت التقارير أن الأسئلة تشمل جوانب الفهم والتحليل والتفكير الناقد والتطبيق المباشر وجاءت متدرجة من السهولة للصعوبة، وفقا للمواصفات الفنية للامتحان وخالية من الأخطاء اللغوية والإملائية.

جدير بالذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020 سيؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الكيمياء)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2020 الامتحان في مادة التاريخ (ورقة أولي).