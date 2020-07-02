الأمن العام: ضبط ربة منزل وراء اختطاف طليقها بسبب خلافات مالية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

اتفقت ربة منزل مع عاطلين على اختطاف طليقها بسبب خلافات مالية بينهم بالقليوبية وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهمين وتحرير السائق المختطف.

تلقى مركز شرطة قليوب بلاغا من ربة منزل بغياب زوجها سائق منذ ثلاثة أيام عقب خروجه للعمل مستقلاً سيارته الملاكي وعدم عودته وإتهمت زوجته السابقة باختطافه لسابقة وجود خلافات مالية بينهما.

وأسفرت تحريات فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من (زوجة المجني عليه السابقة، وعاملَين "لهم معلومات جنائية"- عاطلَين).

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط طليقته وأحد المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقررت المتهمة الأولى بوجود خلافات مالية مع المجني عليه فعقدت العزم على اختطافه لإجباره على إنهاء تلك الخلافات.

وأضافت باستعانتها بباقي المتهمين لتنفيذ مخططها وقيامها باستدراج المجني عليه للشقة محل سكنها بزعم إنهاء ما بينهما من خلافات وعدولها عن مطالبتها له بدفع مبلغ مالي، وعقب وصوله لشقتها قام باقي المتهمين باقتياده عنوة واصطحابه بسيارته إلى الشقة محل إقامة أحدهم واحتجازه بها لإجباره على دفع ذلك المبلغ.

وأمكن تحرير المجني عليه من مكان احتجازه وضبط باقي المتهمين المُكلفين بحراسته وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء باعترفات المتهمة الأولى أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من المتهمة المذكورة تم بإرشادهم ضبط (سيارة المجني عليه - هاتفه المحمول- حافظة نقوده) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.