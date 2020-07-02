تعليم بورسعيد: لا إصابات بكورونا وغياب 33 طالبًا عن امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، التقرير الخاص بامتحانات الثانوية العامة لمواد الأحياء لشعبة العلوم، و الاستاتيكا لشعبة الرياضيات، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

وأشارت في بيان لها، إلى أن إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين لجميع الامتحانات بلغ 5151 طالبًا موزعين على 17 لجنة، تقدم منهم لأداء امتحان الاستاتيكا 1064 طالبًا وتغيب 9 طلاب، بينما بلغ عدد المتقدمين لأداء امتحان الأحياء 1644 طالبًا، تغيب منهم 14 طالبًا، ⁩وتقدم لأداء امتحان الفلسفة والمنطق 2205 طلاب، تغيب منهم 10 طلاب، بإجمالي 33 حالة غياب في المواد الثلاث.

وأكدت مديرية التربية والتعليم، أن غرفة العمليات لم تتلقى أي شكاوى من الطلاب وأولياء أمورهم، كما لم يجرى رصد أي إصابة بين الطلاب بفيروس كورونا المستجد.