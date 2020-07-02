مباحث الجمالية تضبط عصابة للاتجار في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن رجال مباحث أمن القاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وبحوزتهم 4 ملايين جنيه و47 ألف دولار بالجمالية.

تمكن المقدم محمد علوي، رئيس مباحث قسم شرطة الجمالية، والرائدان هشام ماهر وإسلام فهمي، معاونا المباحث، من ضبط ثلاثة أشخاص تاجر مصوغات، عاملان مقيمين بالفيوم والجيزة والقاهرة حال تواجدهم بشارع المنصورية بدائرة القسم، وقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء وبحوزتهم (4255550 جنيه مصري، 47179 دولار أمريكي، 100 دينار ليبي، 250 درهم إماراتي.

وبمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد مصطفى الحبشي، مفتش المباحث، أقروا بنشاطهم غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.