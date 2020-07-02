ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 312 في سوريا

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في سوريا إلى 312 بعد الإعلان عن تسجيل 19 إصابة جديدة اليوم الخميس.
قالت وزارة الصحة إن الحالات الجديدة هي لأشخاص مخالطين، كما أعلنت شفاء3 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد، ليرتفع عدد المتعافين منه إلى 113، بينما توفيت 9 حالات.
وكانت الوزارة أعلنت أمس تسجيل14 إصابة بالفيروس، وشفاء 5 حالات.
ورفعت الحكومة منذ نحو شهرين معظم الإجراءات الاحترازية التي سبق أن اتخذتها بعدما تراجعت الإصابات المحلية واقتصرت الإصابات الجديدة على القادمين إلى البلاد، وقد عادت الإصابات المحلية تتزايد، وهي تسجل وسط مخالطين لحالات مصابة.
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