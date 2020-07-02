انفجار في مصفاة نفط بجنوب أفريقيا

لقى شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب آخرون بجروح بانفجار وقع صباح الخميس في مصفاة لتكرير النفط قرب كيب تاون، ثاتي أكبر مدينة فيجنوب أفريقيا، بحسب مصادر إعلامية محلية.
من جانبها، أكدت شركة Astron Energy أن حادثا وقع في مصفاة تكريرالنفط التابعة لها في ميلنرتون بضواحي كيب تاون الشمالية، وأشارت إلى أن الحريق تم إخماده، مضيفة أنها ستقدم تفاصيل الحادث في وقت لاحق.
ونشرت مصادر إعلامية صورا للمنشآت التي تضررت جراء الحادث.
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