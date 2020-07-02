انفجار في مصفاة نفط بجنوب أفريقيا

لقى شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب آخرون بجروح بانفجار وقع صباح الخميس في مصفاة لتكرير النفط قرب كيب تاون، ثاتي أكبر مدينة في جنوب أفريقيا، بحسب مصادر إعلامية محلية. جنوب أفريقيا، بحسب مصادر إعلامية محلية. من جانبها، أكدت شركة Astron Energy أن حادثا وقع في مصفاة تكرير النفط التابعة لها في ميلنرتون بضواحي كيب تاون الشمالية، وأشارت إلى أن الحريق تم إخماده، مضيفة أنها ستقدم تفاصيل الحادث في وقت لاحق. النفط التابعة لها في ميلنرتون بضواحي كيب تاون الشمالية، وأشارت إلى أن الحريق تم إخماده، مضيفة أنها ستقدم تفاصيل الحادث في وقت لاحق. ونشرت مصادر إعلامية صورا للمنشآت التي تضررت جراء الحادث.

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