الطاقة الروسية: الاستثمار بالطاقة سيتراجع بنحو الثلث في 2020

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن الاقتصاد العالمي تعرض لصدمة كبيرة هذا العام وسينكمش في 2020 بنسبة 5% - 6%، مشددا على أن جائحة كورونا ستؤثر بشكل خطير على قطاع الطاقة.
جاء تصريح الوزير الروسي خلال مشاركته في جلسة حوار انعقدت في منتدى "فالداي" للاقتصاد اليوم الخميس.
وأعرب الوزير عن أمله بأن تبلغ سوقالطاقة العالمية مستوى التوازن بين العرض والطلب أو تشهد نقصا في شهر يوليو الجاري.
لكنه حذر في الوقت نفسه من أن وقوع موجة ثانية من فيروس كورونا قد يلحق الضرر بالطلب على النفط وبأسواق الطاقة.
وأشار إلى أن الطلب العالمي على النفط تراجع في أبريلالماضي بنسبة 25% - 28% بواقع 28 مليون برميل يوميا ما انعكس بشكل كبير على الاستثمارات في قطاع الطاقة.
وتوقع نوفاك أن تنخفض الاستثمارات في قطاع الطاقة العالمي بواقع الثلث في العام الجاري.
وتتعرض أسواق النفط لضغوطات مع تراجع الطلب على النفط بسبب تعليق الدول أنشطة اقتصادية جراء جائحة كورونا.
ولدعم أسواق النفط اتفقت دول مجموعة "أوبك+" على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو ويوليو من العام الجاري.
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