ترامب : كورونا سيختفي بلحظة معينة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا مشكلة لديه في وضع كمامة، كتدبير احترازي من فيروس كورونا، رغم أنه لم يشاهد في السابق وهو يضعها.

وقال ترامب إن وضع قناع لن يكون "مشكلة" بالنسبة إليه، فيما أكد مجددا اعتقاده بأن فيروس كورونا المستجد "سيختفي" في "لحظة معينة".

وأوضح ترامب لموقع "فوكس بيزنس" أنه "لن يكون وضع كمامة مشكلة بالنسبة لي، إذا كنت على مقربة من الناس

فسأقوم بذلك"، في الوقت الذي تسجل فيه مدن أمريكية عدة زيادة كبيرة في عدد الإصابات بوباء كوفيد-19.

وتابع "في معظم الأحيان، لا أكون في هذا الوضع" مشيرا إلى أن جميع الأشخاص الذين قابلهم خضعوا لفحص مسبقا. وقال "أنا مع وضع الكمامات، أعتقد أنها شيء جيد". إلا أنه بدا مشككا في فكرة جعل وضعها

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إلزاميا على المستوى الوطني.

وقال ترامب إن "هناك أماكن كثيرة في البلاد يبقى فيها الناس على مسافة بعيدة بين بعضهم بعضا".

وتابع "أعتقد أننا نتعامل جيدا مع الفيروس وأعتقد أنه سيختفي في وقت ما بطريقة ما"، مضيفا "أعتقد أننا سنحصل على لقاح قريبا".

ويشجع العديد من الجمهوريين الناس بشكل متزايد على وضع الكمامات، بينما وضع نائب الرئيس مايك بنس قناعا في مناسبات عدة.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما أفاد موقع worldometers الذي يرصد ضحايا الوباء، إلى 2,780,152، بينما وصل عدد الوفيات إلى 130,798.