اخبار العالم

التشيك تحتفل بانتهاء كورونا بأضخم عشاء لآلاف المواطنين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أقام مواطنو التشيك احتفالًا ضخمًا احتفاءً بانتهاء إجراءات العزل العام التي تم فرضها لمكافحة وباء كوفيد 19 الذي يسببه فيروس ، وتوج هذا الحفل بأضخم مأدبة

عشاء لآلاف المواطنين.

 شارك آلاف التشيكيين في براغ بحفل العشاء الجماعي على طاولة طولها 500 متر، احتفالًا بتخفيف قيود الحجر

الصحي إثر انتشار وباء كورونا.

وجرى هذا الاحتفال الجماعي على طول جسر تشارلز في العاصمة التشيكية براغ، بحيث كان على كل مشارك أن يسهم بتقديم الطعام الذي بحوزته للطاولة الجماعية وأن يشارك طعامه مع الآخرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التشيك تحتفل بانتهاء كورونا بأضخم عشاء لآلاف المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا