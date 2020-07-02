التشيك تحتفل بانتهاء كورونا بأضخم عشاء لآلاف المواطنين

أقام مواطنو التشيك احتفالًا ضخمًا احتفاءً بانتهاء إجراءات العزل العام التي تم فرضها لمكافحة وباء كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا، وتوج هذا الحفل بأضخم مأدبةعشاء لآلاف المواطنين.
شارك آلاف التشيكيين في براغ بحفل العشاء الجماعي على طاولة طولها 500 متر، احتفالًا بتخفيف قيود الحجرالصحي إثر انتشار وباء كورونا.
وجرى هذا الاحتفال الجماعي على طول جسر تشارلز في العاصمة التشيكية براغ، بحيث كان على كل مشارك أن يسهم بتقديم الطعام الذي بحوزته للطاولة الجماعية وأن يشارك طعامه مع الآخرين.
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