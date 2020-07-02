نتيجة سلبية لاختبار نور سلطان نزارباييف بخصوص كورونا

قال المكتب الصحفي لرئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف، إن اختبار تحديد وجود فيروس كورونا المستجد لدى رئيس البلاد الأول، أظهر نتيجةسلبية.
وأضاف المكتب، أن رئيس كازاخستان السابق، يواصل مراعاة نظام العزلة الذاتية.
في شهر يونيو الماضي، قالبيان نشر في الموقع الإلكتروني للرئيس الكازاخستاني السابق: "لسوء الحظ، أظهر أحدث اختبار لعدوى الفيروس التاجي نتيجة إيجابية. لا يوجد سبب للقلق، نور سلطان نزارباييف يواصل العمل عن بعد".
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