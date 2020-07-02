كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير: جهود فرنسا لتعزيز العلاقة مع روسيا لم تسفر عن نتائج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنسا بارلي، اليوم الخميس، أن جهود فرنسا لتعزيز علاقة جديدة مع روسيا خلال العام الماضي لإعادة موسكو إلى حظيرة الدول الصناعية الكبرى لم تسفر عن أي نتائج بعد.

وقالت "بارلي"، في جلسة استماع للبرلمان الأوروبي: "إذا كان السؤال هو: هل كانت هناك نتائج ملموسة في الحوار الذي بدأته فرنسا مع روسيا ، فسأجيب بصدق أنه لم يتم ذلك بعد"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت "بارلي"، أن دور روسيا في ليبيا، حيث دعمت المقاتلين الشرقيين ضد حكومة طرابلس، كان أيضًا تهديدًا للاتحاد الأوروبي.

Advertisements

وأوضحت: "نحن لسنا سعداء بهذا الدور ... ولكن في جهودنا للتوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، نحن بحاجة إلى التحدث مع روسيا. وقالت إن ليبيا ليست المجال الوحيد الذي يلزم فيه هذا النقاش".

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن عزل روسيا كان "خطأً استراتيجيًا عميقاً" ويريد مساعدة موسكو في حل أزمات العالم الأكثر استعصاء، مع الحد من انعدام الثقة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

أرسل وزير دفاعه ووزراء خارجيته إلى موسكو في سبتمبر، منهيًا تجميدًا دام أربع سنوات على مثل هذه الزيارات الدبلوماسية رفيعة المستوى، وعين مبعوثًا خاصًا لإحراز تقدم بشأن ما يسمى بالحوار المنظم ذي النقاط الخمس الذي اقترحه على الرئيس فلاديمير ضعه في.

لقد أزعجت جهود "ماكرون" حكومات الاتحاد الأوروبي الأخر ، لا سيما حكومات الشرق التي هربت من مدار موسكو بعد الحرب الباردة. يقولون إن القليل لم يتغير حتى يستحق ذوبان الجليد في العلاقات منذ التدخل الروسي في أوكرانيا في عام 2014.