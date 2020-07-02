كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الألماني: تحذير السفر لتركيا لا يشمل الزيارات العائلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الخميس، أن السفر إلى تركيا للزيارة العائلية مستبعد من تحذير السفر إلى البلاد، معربًا عن أمله في أن يكون هناك في المستقبل مزيد من تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وفي حديث للصحفيين مع نظيره التركي، قال "ماس"، إن سياسة السفر الألمانية تتم مراجعتها بانتظام وتم الاتفاق عليها بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي، واستندت إلى بيانات موثوقة حول الإصابات والوضع الصحي، كما أودت وكالة "رويترز".

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تشعر تركيا بخيبة أمل لأن الاتحاد الأوروبي قد استبعد تركيا، إلى جانب الولايات المتحدة ودول أخرى، من "القائمة الآمنة" للسفر الأولية.

وقد أعلنت وزارة الصحة التركية، في بيان لها، يوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الأصابات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد ليتجازظ الت 200 ألف حالة.

وأوضحت أحصائية الصحة التركية، أنه تم تسجيل 1192 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية لصبح إجمالي الإصابات 201 ألف و98 حالة.