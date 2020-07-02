كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر طائرة مساعدات من الإمارات إلى بيرو لمكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعمت دولة الإمارات، بيرو، بطائرة على متنها 5 أطنان من المساعدات اللازمة، لتعزيز جهود نحو 5 آلاف من العاملين في المجال الطبي لاحتواء فيروس كورنا المستجد.

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وكان القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات في ليما، جاسم سيف الشامسي قال إن إرسال طائرة المساعدات الطبية اليوم إلى بيرو هو دليل على امتداد مظلة المساعدات الإماراتية لكل أنحاء العالم، إيماناً من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بأننا نعيش في عالم واحد يجب أن يتضامن ويتعاون ويوحد جهوده وإمكانياته في مواجهة جائحة تعد الأخطر على البشرية في العصر الحديث"\.

وأضاف جاسم سيف الشامسي:" أن مساعدات دولة الإمارات إلى بيرو تعكس قوة ومتانة العلاقة بين البلدين التي تمتد لفترات طويلة من التعاون البناء والتوافق على كافة الصعد، كما تأتي في إطار العمل الدؤوب الذي تقوم به الدولة لمد يد العون لأبناء شعبها الصديق من خلال الإسهام في دعم كل العاملين في المجال الطبي وإمدادهم بالأدوات والمستلزمات لتعزيز جهودهم في مواجهة الجائحة".