كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تطالب بزيادة قدرة اختبار فيروس كورونا استعدادًا لتفشيات محتملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت السلطات الصحية الوطنية في الصين، اليوم الخميس، الحكومات المحلية والمعاهد الطبية، على تكثيف قدرة اختبار فيروس كورونا المستجد، استعدادًا لزيادة الطلب وسط التفشيات المحتملة للفيروس.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة، في دليل على موقعها على الإنترنت، إنه ينبغي أن يكون لدى السلطات المحلية خطط استجابة طارئة لتكون قادرة على توسيع قدرة الاختبار النووي بسرعة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

ووفقًا للمبدأ التوجيهي، يجب تسليم نتائج اختبار الحمض النووي في غضون ست ساعات للمرضى في عيادات الحمى وفي غضون يوم لأولئك الذين يتطوعون للاختبار.

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وقد أعلنت الصين يوم الأربعاء تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بالفيروس، وفقا لما أوردته شبكة "سي إن إن".

تم استيراد حالتين. والثالثة كانت انتقال محلي في بكين، حيث ظهر تفشي جديد لفيروس كورونا بسوق الجملة للمواد الغذائية الشهر الماضي.

كما أبلغت البلاد عن حالتين جديدتين بدون أعراض، اليوم الخميس. حاليًا، هناك 99 حالة بدون أعراض تحت المراقبة الطبية في الصين، من بينها 60 حالة تم استيرادها.