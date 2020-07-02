كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تايوان تنصح مواطنيها بتجنب هونج كونج بعد القانون الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول بحكومة تايوان، اليوم الخميس، أنه يتعين على مواطني البلاد تجنب الزيارات أو العبور غير الضروريين إلى هونج كونج أو ماكاو أو البر الرئيسي للصين بعد تمرير قانون الأمن القومي الجديد "الفاضح" للمستعمرة البريطانية السابقة.

وقال تشيو تشوي تشينج، نائب رئيس مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان، في حديث للصحفيين في تايبيه، إن القانون هو "القانون الأكثر فظاعة في التاريخ" الذي يمتد في كل مكان، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "يجب على أهالي تايوان تجنب القيام بزيارات أو عبور غير ضروري عبر هونج كونج وماكاو والبر الرئيسي".

وأوضح "تشيو"، أن قنصلية تايوان بحكم الأمر الواقع في هونج كونج - الجزيرة ليس لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع الصين - ستواصل العمل.

كما قال: "لن نتخذ زمام المبادرة لسحبها، ما لم تكن هناك عوامل خارجية. سنبقى حتى اللحظة الأخيرة."

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وأردف "تشيو"، أن المكتب تلقى أكثر من 180 استفسارًا من أشخاص في هونج كونج في يومه الأول، بما في ذلك بشأن برنامج استثماري للهجرة في تايوان ومن أشخاص يطلبون المساعدة لأسباب سياسية.

القانون، الذي فرضته بكين على هونج كونج، يستهدف جرائم مثل الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية حتى السجن مدى الحياة. وقد تم إدانتها على نطاق واسع في تايوان التي تطالب بها الصين والديمقراطية حيث حصل المتظاهرون المناهضون للحكومة في هونج كونج على الدعم.

وتنفي بكين خنق حريات هونج كونج.

لعبت هونج كونج تقليديًا دورًا مهمًا في التفاعلات بين الصين وتايوان، خاصة عندما لم تكن هناك رحلات مباشرة منتظمة قبل عام 2008، وغالبًا ما يستخدم مطار تايوان من قبل سكان تايوان الذين يقومون برحلات طيران.

الصين، أكبر شريك تجاري لتايوان، هي أيضًا موطن لمجتمع أعمال كبير في تايوان يصنع كل شيء من أشباه الموصلات إلى الأحذية.

وفي نفس اليوم الذي دخل فيه القانون حيز التنفيذ، فتحت تايوان مكتبًا لمساعدة أهالي هونج كونج الذين قد يرغبون في الفرار إلى الجزيرة. أدانت الصين عرض تايوان بتقديم المساعدة لشعب هونج كونج.