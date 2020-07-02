كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع حاد في عدد الوفيات بمدينة هندية دمرها فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت مدينة هندية كبيرة تضررت بشدة من فيروس كورونا المستجد ارتفاعًا حادًا في الوفيات التي لم تعزى إلى تفشي المرض، وفقًا للبيانات الرسمية وسجلات الدفن، مما يسلط الضوء على كيفية تأثير الوباء على الرعاية الصحية العامة.

وقال الدكتور راجب داسغوبتا، أستاذ صحة المجتمع في جامعة جواهر لال نهرو في نيودلهي، إن الأرقام تحتوي على "إشارات مشؤومة" لبقية أنحاء البلاد، كما أوردت وكالة "رويترز".

وتقول السلطات، إن أكثر من 1400 شخص لقوا حتفهم بسبب الفيروس حتى الآن في أحمد آباد، وهي واحدة من أكثر المدن تضررًا في الهند مع أكثر من 20,000 حالة مؤكدة.

لكن حصيلة القتلى غير المباشرة قد تكون أعلى.

وأبلغت أربعة وعشرون محرقة هندوسية وأربعة من أكبر المقابر الإسلامية في المدينة، عن 3،558 حالة وفاة في أبريل و 7،150 حالة وفاة في مايو - وهو ارتفاع مقارنة بـ 2،784 و 2،706 حالة وفاة أبلغوا عنها في أبريل ومايو من العام الماضي، على التوالي.

تظهر بيانات حكومة الولاية لمنطقة أحمد آباد، والتي تشمل حدود المدينة، 839 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال أبريل ومايو من هذا العام.

وقال الأطباء، إن الارتفاع الكبير في عدد الوفيات في أحمد آباد، المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في ولاية جوجارات الغربية، يرجع إلى مرضى يعانون من أمراض خطيرة إما أنهم غير قادرين على الذهاب إلى المستشفيات أو يخشون زيارتهم بسبب الفيروس.

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الهند لديها رابع أكبر تفشي في العالم لفيروس كورونا، مع أكثر من 600,000 حالة مؤكدة و 17,800 حالة وفاة، ولا تزال بعض أكبر مدنها تعاني من ارتفاع الإصابات.

وقالت جايانتي رافي، وزيرة الصحة في ولاية جوجارات، إنها لم تكن على علم بأي زيادة كبيرة في الوفيات في المدينة التي يقطنها أكثر من 5.6 مليون شخص.

وأضافت لـ"رويترز" عندما سئُلت عن الارتفاع الكبير: "قمنا بجمع البيانات المتعلقة بالولادات والوفيات الفعلية المسجلة في جميع أنحاء الولاية ولا يظهر هذا الانحراف الكبير".

ولم ترد وزارة الصحة الفيدرالية في الهند ومفوض بلدية أحمد آباد على أسئلة من "رويترز".

وقالت الدكتورة منى ديساي، رئيسة جمعية أحمد آباد الطبية التي تمثل أكثر من 9000 طبيب، إن بعض الذين توفوا ربما كانوا مصابين بالفيروس.

وأضافت، أنه من المرجح حدوث المزيد من الوفيات لأن المرضى لم يسعوا للعلاج في الوقت المناسب خشية أن يصابوا بالفيروس.

وأوضحت "ديساي": "ذهب العديد من المرضى إلى المستشفى فقط عندما تدهورت حالتهم، ولكن بعد ذلك فات الأوان للقيام بأي شيء".