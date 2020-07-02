امتحانات الباك للمترشحين الأحرار في طنجة.. توزيع قنينات الماء والكمامات و10 في القسم- فيديو

فيديو: يونس الميموني
قال الحسن التاجي، مدير ثانوية الفرابي، اليوم الخميس، في طنجة، إن مؤسسته اتخذت جميع التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، خلال استحقاقات نيل شهادة البكالوريا للمترشحين الأحرار، والرسميين.
وكشف التاجي لـ”اليوم 24″ أن السنة الجارية، تعتبر استثنائية، إذ تم توزيع 10 مترشحين على كل قاعة، ليبلغ مجموع المجتازين لامتحانات البكالوريا أحرار في مؤسسته، 150 مترشحا، ومترشحة.
وأضاف التاجي أنه تم توفير مستلزمات التعقيم، والكمامات لاجتياز هذا الاستحقاق في جو صحي.
وأبرز المتحدث ذاته أنه، على الرغم من الظروف الاستثنائية، التي تمر منها البلاد، فإن نسبة الغياب لم تتعد 20 في المائة بالنسبة إلى المترشحين الأحرار، مقارنة مع السنوات الماضية.
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