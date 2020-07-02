نزيف كورونا متواصل.. وأقاليم الشمال والعيون الساقية الحمراء في المقدمة- التوزيع الجغرافي

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الخميس، عن حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، والتي كشفت عن 218 حالة إضافية، بعدد من جهات المملكة.

وسجلت أكبر حصيلة، بجهة طنجة تطوان الحسيمة والتي تأكدت بها 75 حالة جديدة، تليها العيون الساقية الحمراء، والتي تأكدت بها 64 حالة جديدة.

كما سجلت 26 حالة جديدة بجهة الدار البيضاء سطات، و25 حالة بمركش آسفي، و21 حالة بجهة فاس مكناس، و3 بكليمم واد نون، و4 بالرباط سلا القنيطرة.

وارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين، منذ بدء الأزمة في عموم المملكة إلى 12854حالة، تتوزع كالتالي: الدارالبيضاء – سطات 3476 حالة، والرباط – سلا – القنيطرة 1976 ، طنجة – تطوان – الحسيمة 2379 حالة، مراكش – أسفي 1977حالة، فاس – مكناس 1312حالة، درعة – تافيلالت 586 حالة، العيون – الساقية الحمراء 599 حالة، بني ملال – خنيفرة 152حالة، الشرق 211 حالة، سوس – ماسة 93 حالة، كلميم – واد نون 78 حالة، ثم الداخلة وادي الذهب 15 حالة.