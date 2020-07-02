طقس الخميس.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن يظل الطقس حارا فوق عدد من مناطق البلاد، بما في ذلك المنطقة الشرقية، السايس، الجنوب-الشرقي، السهول الداخلية وداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكتل من الضباب فوق السواحل والسهول الشمالية والوسطى والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية. كما سيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة مرفوقة بقطرات مطرية أو زخات رعدية بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا بالجنوب الشرقي للبلاد.

وسيكون الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية شيئا ما، من الشمال بالسواحل الجنوبية والوسطى، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن الشمال وأحيانا من الغرب فيما تبقى من الأنحاء.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و28 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وداخل منطقة سوس وسهول تادلة والرحامنة، وما بين 27 و32 درجة بالجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 17 و23 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 43 و46 درجة بالجنوب-الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 36 و43 درجة بكل من المنطقة الشرقية، السايس، الريف، هضاب الفوسفاط، والماس، منطقة سوس، سهول تادلة، الرحامنة، السفوح الجنوبية الشرقية، وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و37 درجة بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالواجهة المتوسطية، وما بين 24 و32 درجة بالقرب من السواحل وبالأطلس.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ليصبح محليا هائجا مساء ما بين الصويرة ولكويرة.