شكرا لقرائتكم خبر عن بورما.. مصرع 50 شخصًا وحصار العشرات في انهيار منجم والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت إدارة الإطفاء في ميانمار اليوم أن انهيارا أرضيا ضرب منجم يشب- وهو من الأحجار الكريمة- في منطقة هباكانت، مما أسفر عن مصرع ما لايقل عن 50 من عمال المنجم وحصار العشرات، مضيفةً أن رجال الانقاذ انتشلوا الجثث صباح اليوم، في الوقت الذي يقومون فيه بالبحث عن ناجين وواجهوا موجة طمي بسبب هطول أمطار غزيرة، وأن عملية الإنقاذ لا تزال مستمرة.
يذكر أن الانهيارات الأرضية شائعة في منطقة هباكانت، الواقعة في ولاية كاشين بشمال ميانمار، التي تعاني من وجود نشاط تعدين لا يخضع للتنظيم الجيد.
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