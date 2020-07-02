وكالة الاستخبارات تعتقل 5 إرهابيين احداهم كان يعمل اداريا بكتيبة 'المقبور' البغدادي

اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الخميس، عن اعتقال 5 إرهابيين احداهم كان يعمل اداريا بكتيبة "المقبور" ابو بكر البغدادي.

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "من خلال المتابعة المستمرة لعصابات داعش الإرهابية وتسخير المصادر الاستخبارية، القت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على اربعة ارهابيين في قضاء الدبس بمحافظة كركوك على اربعة مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

واضافت ان "هؤلاء كانوا يقومون بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر عصابات داعش، حيث اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بقيامهم بجرمهم الارهابي"، مشيرة الى انه "تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية".

وتابعت انها "القت القبض في عملية اخرى على أحد الارهابيين المطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية والذي يعمل الإداري لما يسمى كتيبة (المقبور) البغدادي ولاية الجنوب"، لافتة الى ان "هذه العملية جاءت بعد متابعته من محافظة بغداد الى محافظة السليمانية بالتنسيق مع قوات الاسايش، وتمت الإطاحة به وتسليمه الى الجهات المعنية بشكل اصولي".