وكالة الاستخبارات تعتقل 5 إرهابيين احداهم كان يعمل اداريا بكتيبة 'المقبور' البغدادي

اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الخميس، عن اعتقال 5 إرهابيين احداهم كان يعمل اداريا بكتيبة "المقبور" ابو بكر البغدادي.
وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "من خلال المتابعة المستمرة لعصابات داعش الإرهابية وتسخير المصادر الاستخبارية، القت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على اربعة ارهابيين في قضاء الدبس بمحافظة كركوك على اربعة مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".
واضافت ان "هؤلاء كانوا يقومون بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر عصابات داعش، حيث اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بقيامهم بجرمهم الارهابي"، مشيرة الى انه "تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية".
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