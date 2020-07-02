أقوى 100 شركة عائلية عربية في الشرق الأوسط 2020... من احتل الصدارة؟

تعد الشركات العائلية ركيزة أساسية لاقتصاد دول منطقة الشرق الأوسط. وقد نجحت في النمو بقوة على مدار الأعوام الماضية، لتصبح من أكبر الشركات في المنطقة.

نشرت فوربس الشرق الأوسط قائمة "أقوى 100 شركة عائلية عربية في الشرق الأوسط 2020"، وضمّت شركات عربية أنشأتها عائلات في هذه المنطقة، وحرصت على استمرارية إرثها عبر أجيالها المتعاقبة.

مميزات الشركات

يشار الى ان في القائمة 10 شركات فاقت أعمارها 100 عام، و13 شركة تتراوح أعمارها بين 75-100 عام. وتبدو بعض شركات القائمة أصغر مما هي عليه بالفعل، بسبب إعادة تأسيسها أو هيكلة الإرث العائلي وتقسيمه أحيانًا إلى شركات مستقلة بذاتها بين الورثة، أو تجميع الإرث العائلي المتفرق بين استثمارات مختلفة تحت مظلة أكبر ومجمعة.

%80 من الشركات العائلية في القائمة، حصلت على امتيازات لعلامات تجارية عالمية، سواء في الدول التي تقع فيها تلك الشركات أو ضمن المنطقة، كوكالات للسيارات والأزياء، والمنتجات الاستهلاكية سريعة التداول، والأغذية والمشروبات والمطاعم. كما حققت نجاحًا ملحوظًا في تلك المجالات.

وعلى الرغم من أن شركات القائمة عائلية، إلا أن العديد منها نجحت في طرح بعض شركاتها التابعة في أسواق المال بالمنطقة، أو الاستثمار في شركات عامة في أسواق المال.

أسس اختيار الشركات ضمن هذه القائمة

قام فريق البحوث بتحليل بيانات 200 شركة عائلية عربية في المنطقة، واعتمد على المعايير التالية في التصنيف:

• استثمارات المجموعة في أسواق المال المحلية والعالمية والأصول العقارية.

• التنوع في الأعمال، وعدد القطاعات التي تنشط فيها أعمال المجموعة بكثافة.

• نوع أنشطة الأعمال، ومدى تضررها من الأزمة الراهنة.

• عدد الموظفين.

• التوزيع الجغرافي للمجموعة، وعدد الدول التي تنشط فيها أعمالها.

• تاريخ التأسيس.

3 شركات تتصدر القائمة

تصدرت القائمة مجموعة منصور، التي لديها 3 أعضاء من العائلة ضمن قائمة فوربس لأثرياء العالم 2020. وتعد المجموعة من أكبر موزعي مجموعة جنرال موتورز العالمية، ولديها استثمارات في شركات التكنولوجيا مثل: Spotify وUber .

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تليها في المرتبة الثانية مجموعة الفطيم التي تملك %100 من شركة الشرق العربي للتأمين، و%50 من بنك الإمارات للاستثمار، فضلًا عن استثمارات عدة في وكالات السيارات والعقارات ومواد البناء.

أما في المرتبة الثالثة، فقد أتت مجموعة "العليان" السعودية، بفضل حصتها في بنك كريدي سويس السويسري والبنك السعودي البريطاني.

بالأرقام... الثروات وعدد الشركات في الدول

تبلغ ثروات أقوى 10 عائلات عربية في القائمة أكثر من 31 مليار دولار.

أكثر من 600 ألف موظف يعملون لدى أقوى 100 شركة عائلية عربية في الشرق الاوسط 2020.

وقد تصدرت المملكة العربية السعودية دول القائمة بواقع 36 شركة عائلية، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ21 شركة، والكويت 10 شركات.

من عمان ثمة 6 شركات، و5 شركات من البحرين وقطر، 4 من الاردن والمغرب ومن مصر والجزائر ولبنان 3 شركات.

ولم تظهر أي شركة عراقية ضمن هذه القائمة.



قائمة أقوى 10 شركات عائلية عربية في الشرق الأوسط 2020