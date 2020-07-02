نفوق 350 فيلا في افريقيا.. والاسباب مجهولة

ومن المنتظر التوصل لسبب موت الحيوانات مع إعلان نتائج العينات عقب أسابيع.
ورصدت المنظمة نفوق أكثر من 350 فيلا، ويعد موت هذا العدد من الأفيال في وقت واحد أمر غير مسبوق على الإطلاق، خاصة أن موتها غير متعلق بالجفاف.
واستبعدت حكومة بوتسوانا، الصيد غير المشروع من أجل كسب المال من بيع أنيابها، حيث أن الأفيال ماتت بشكل طبيعي.
ولم يستبعد الخبراء موت الفيلة بالتسمم أو المرض، حيث أوضح الخبراء أنه تم رصد الأفيال تسير في دوائر قبل أن تسقط على وجهها وتموت.
وترجح هذه الشواهد احتمالية إصابةالأفيال النافقة بمرض هاجم نظامها العصبي.
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