نفوق 350 فيلا في افريقيا.. والاسباب مجهولة

وبحسب هيئة "بي بي سي"، قال الدكتور نيال ماكان من منظمة الإنقاذ الوطنية في المملكة المتحدة، إن زملاءه رصدوا أكثر من 350 جثة فيل في دلتا أوكافانجو منذ بداية شهر مايو/ أيار الماضي.

ومن المنتظر التوصل لسبب موت الحيوانات مع إعلان نتائج العينات عقب أسابيع.



ورصدت المنظمة نفوق أكثر من 350 فيلا، ويعد موت هذا العدد من الأفيال في وقت واحد أمر غير مسبوق على الإطلاق، خاصة أن موتها غير متعلق بالجفاف.

واستبعدت حكومة بوتسوانا، الصيد غير المشروع من أجل كسب المال من بيع أنيابها، حيث أن الأفيال ماتت بشكل طبيعي.

ولم يستبعد الخبراء موت الفيلة بالتسمم أو المرض، حيث أوضح الخبراء أنه تم رصد الأفيال تسير في دوائر قبل أن تسقط على وجهها وتموت.

وترجح هذه الشواهد احتمالية إصابةالأفيال النافقة بمرض هاجم نظامها العصبي.