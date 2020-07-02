عضو إدارة الشرطة يقهر كورونا

أعلن رئيس نادي الشرطة، وهاب الطائي، أن عضو الهيئة الإدارية في النادي تحسين الياسري، انتصر على فايروس كورونا



وأصيب العديد من الشخصيات وقال الطائي في تدوينة له على "فيسبوك" إن "شمس العافية تشرق بفضل الله سبحانه وتعالى على الاخ العزيز تحسين الياسري عضو الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي بعد أن تخطى وبثقة عالية بالله سبحانه وتعالى ودعاء كل الاحبة الإصابة بـcovid-19".وأصيب العديد من الشخصيات الرياضية في العراق في الآونة الأخيرة بفايروس كورونا، من بينهم علي هادي واحمد راضي اللذين توفيا جراء مضاعفات الإصابة.

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