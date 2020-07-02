أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الخميس، إلقاء القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني وآخر بحيازة المواد المخدرة. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز مكتب مكافحة إجرام البياع ألقت القبض على متهم قام بابتزاز احدى الفتيات الكترونيا وطلب أمور غير إخلاقية منها وتهديدها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي في حال رفضها، ودونت أقواله قضائياً بالاعتراف وفق المادة (٤٣١) ق.ع".



من جهة أخرى، أشارت المديرية إلى أن "قوة مكتب مكافحة إجرام الخضراء قامت بإلقاء القبض على متهم ضبط بحوزته مواد مخدرة"، مضيفةً أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق المادة (٢٨) مخدرات".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال متهم بالابتزاز الالكتروني وآخر بحيازة المواد المخدرة في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.