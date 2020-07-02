الأوقاف المصرية: لم نقرر فتح المساجد لصلاة الجمعة حتى الآن

أعلنت وزارة الاوقاف المصرية، أنها لم تتخذ قرارا بفتح المساجد لصلاة الجمعة حتى الآن، محذرة من أنها ستكون مضطرة لغلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات، بإطار مكافحة انتشار كورونا.
وأشادت الوزارة، بـ"وعي المواطنين والتزامهم بالضوابط الوقائية، ضمن سياسة الفتح التدريجي لشؤون الحياة بصفة عامة وفتح المساجد بصفة خاصة، لكنها أكدت أن "التجربة لا تزال موضع التقييم، وأن الأذان الذي سيرفع ظهر الجمعة هو أذان النوازل، مع أداء الجمعة ظهرا في المنازل أو الرحال".
ودعت الوزارة جميع العاملين بها، إلى ضرورة الالتزام بهذه التوجيهات وعدم فتح أي مسجد أو تركه مفتوحا أو فتحه حتى لصلاة الظهر يوم الجمعة، عدا مسجد السلطان حسن بالقاهرة، المحدد لإقامة الجمعة به، محذرة بشدة من مخالفة هذه التعليمات، ومؤكدة أن الوزارة ستكون مضطرة لغلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه .
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