جريمة بشعة.. رجل يقتل زوجة شقيقه الأصغر بـ10 طعنات

وبحسب موقع "مصراوي"، كشفت التحريات أن المتهم مريض نفسيا وكان يشعر بالغيرة لعدم زواجه حتى الآن بينما تزوج شقيقه الذي يصغره بنحو 7 سنوات.

وتوجه المتهم إلى منزل شقيقه في غيابه ووقعت مشادة بينه وبين الضحية، انتهت بتسديد 10 طعنات في أماكن متفرقة من جسدها.



وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم صاحب الـ35 عاما، والسلاح المستخدم في الواقعة وتمت إحالة الجاني للنيابة العامة للتحقيق.