ذي قار تسجل 123 اصابة بكورونا اليوم

افاد مصدر طبي، الخميس، بان محافظة ذي قار سجلت 123 اصابة بفايروس كورونا اليوم. وقال المصدر لـ الخليج 365، ان الموقف الوبائي اليومي في محافظة ذي قار تضمن حالات الشفاء ١٥٠ Advertisements حالات الاصابة ١٢٣ حالات الوفاة ٩

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