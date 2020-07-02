الذهب يصنع من جوايدو "رئيسا" لفنزويلا في بريطانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة وكالات - الخليج 365 الخميس 2020/7/2 02:11 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/7/2 02:11 م بتوقيت أبوظبي

اعترف القضاء البريطاني، اليوم الخميس، بالمعارض خوان جوايدو "رئيسا بالوكالة" لفنزويلا، في قضية احتياطي الذهب. وتهدف هذه القضية إلى تحديد السلطة التي يمكنها التصرف بذهب فنزويلا المودع في بنك إنجلترا. وجاء في قرار القاضي نايجل تير، أن حكومة بلاده "تعترف بجوايدو رئيسا دستوريا بالوكالة لفنزويلا". وأضاف أعلن البنك المركزي في فنزويلا أنه سيستأنف على هذا القرار.

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