شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحفي موريتاني يسخر من أمير قطر: ينزف دما بسبب المقاطعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الكاتب الصحفي الموريتاني بادو ولد محمد أن أمير قطر تميم بن حمد ينزف دما بسبب المقاطعة.



Advertisements

وكتب عبر تغريدة له على "تويتر"": "يتحدث الإعلام القطري عن المقاطعة بنبرة فيها الكثير من الاستجداء لاستعادة العلاقات مع دول المقاطعة، أظن أن تميم ينزف دما وهو يرى مع مرور الأيام أن قضية بلاده ما تزال صغيرة جدا جدا جدا".

وسخر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من زيارة الرئيس التركي لقطر ، مؤكدين بأن دليل على فشل امير قطر.