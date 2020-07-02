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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحفي موريتاني يسخر من أمير قطر: ينزف دما بسبب المقاطعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد الكاتب الصحفي الموريتاني بادو ولد محمد أن أمير قطر تميم بن حمد ينزف دما بسبب المقاطعة.
وكتب عبر تغريدة له على "تويتر"": "يتحدث الإعلام القطري عن المقاطعة بنبرة فيها الكثير من الاستجداء لاستعادة العلاقات مع دول المقاطعة، أظن أن تميم ينزف دما وهو يرى مع مرور الأيام أن قضية بلاده ما تزال صغيرة جدا جدا جدا".
وسخر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من زيارة الرئيس التركي لقطر ، مؤكدين بأن دليل على فشل امير قطر.
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