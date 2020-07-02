شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كاتب سعودي: النظام التركي سيستغل ثروات قطر في تمويل احتلاله للدول العربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

فتح الكاتب السعودي محمد آل الشيخ، النار على النظام التركي، مؤكدا أنه سيستغل ثروات قطر في تمويل احتلاله للدول العربية.



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وكتب عبر تغريدة له على "تويتر": "لن يخرج المحتل التركي من دويلة قطر حتى ولو قبل تميم أقدام أردوغان، فالأتراك جاؤوا ليبقوا وسوف يتحكمون قريبا في شؤون الدويلة، وسوف يستغلون ثرواتها في تمويل احتلالهم الدول العربية".

يذكر ان اردوغان يعتزم زيارة قطر اليوم في زيارة وصفوها المحللون بانها زيارة فاشلة ستاتي بالكوراث والمصائب .