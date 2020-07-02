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الزعتر يكشف ما وراء زيارة أردوغان إلى قطر 

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الدوحة أنقرة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

الزعتر يكشف ما وراء زيارة أردوغان إلى قطر 

الدوحة أنقرة - الخليج 365

تحدث المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، سر زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المفاجئة إلى قطر.

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وكتب الزعتر عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي  "تويتر" رصدها " الخليج 365":"تركيا تعيش أزمة مالية على صعيد الوضع الداخلي، وعلى صعيد مشاريعهم الخارجية".

 

وتابع "وبالتالي فزيارة أردوغان إلى قطر هي تهدف لتكثيف الضغط على النظام القطري لرفع قيمة الاستثمارات القطرية مما هو أعلى من 15% ".

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