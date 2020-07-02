شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزعتر يكشف ما وراء زيارة أردوغان إلى قطر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020 الدوحة أنقرة - الخليج 365 تحدث المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، سر زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المفاجئة إلى قطر.

Advertisements وكتب الزعتر عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رصدها " الخليج 365":"تركيا تعيش أزمة مالية على صعيد الوضع الداخلي، وعلى صعيد مشاريعهم الخارجية". وتابع "وبالتالي فزيارة أردوغان إلى قطر هي تهدف لتكثيف الضغط على النظام القطري لرفع قيمة الاستثمارات القطرية مما هو أعلى من 15% ".

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