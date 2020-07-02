كاتب مصري يحذر من لقاء مرتقب بين أردوغان و أمير قطر 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذر الكاتب المصري الصحفي مصطفى بكري من لقاء مرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان و أمير قطر تميم بن حمد .



وحذر بكري في تغريدة عبر حسابه بـتويتر من نتائج هذا اللقاء قائلا: أردوغان يسافر إلي قطر ، كلما التقي أردوغان وتميم تأتي المصائب والكوارث.

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