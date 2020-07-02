شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين تسجل 220 إصابة جديدة بفيروس " كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 3315.



وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي - أن عدد الحالات النشيطة بلغ 2670 وحالات التعافي 634 والوفيات 11.

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