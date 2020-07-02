ولي عهد الشارقة يشيد بكوادر أكاديمية العلوم الشرطية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

ترأس الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة صباح أمس اجتماع مجلس الأكاديمية والذي عقد باستخدام الاتصال المرئي عن بعد.



واطلع المجلس خلال اجتماعه على جهود الأكاديمية التي بذلت خلال الفترة السابقة جراء جائحة كورونا كوفيد 19 والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها والتدابير والمبادرات الاستباقية التي تهدف إلى سلامة الطلبة والموظفين مع استمرار العمل الأكاديمي والعلمي والشرطي وفق أفضل المعايير.

جهود

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وأشاد المجلس بجهود الكوادر العاملة في الأكاديمية والتي نتج عنها استمرار كافة المهام المطلوبة منهم بكفاءة عالية ومسؤولية ومهنية رغم الظروف الاستثنائية.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع جهود الأكاديمية للحصول على التصنيف العالمي للجامعات وهو أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية، ويهدف إلى تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة، ويعتمد في قياس أداء الجامعات على عدد من المعايير المتخصصة.

واعتمد المجلس قبول دفعات جديدة من طلبة الدراسات العليا في برنامجي الدكتوراه والماجستير، كما اعتمد تعليق قبول دفعة جديدة من طلبة البكالوريوس لهذا العام، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى ضمان سلامة الطلبة والعاملين في الأكاديمية.

حضر الاجتماع اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس العميد عبدالله مبارك بن عامر، والعميد عبدالله إبراهيم بن نصار، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، والمستشار سلطان علي بن بطي المهيري، وسالم عبيد الحصان الشامسي، وسلطان محمد عبيد الهاجري، والمقدم محمد حمد السويدي مقرر المجلس.