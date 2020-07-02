شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شفاء 675 حالة جديدة من "كورونا" في الكويت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الكويت، اليوم، شفاء 675 حالة جديدة من مرض فيروس كورونا (كوفيد – 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 38 ألفاً و390 شخصاً.



وقالت وزارة الصحة الكويتية - في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" - إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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