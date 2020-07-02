يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
طهران: أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الخميس أن حادثا وقع في مكان قيد الإنشاء في مجمع نووي بدون أن يسفر ذلك عن إصابات، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).
ذكر المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي إن "حادثا وقع صباح الخميس وأدى إلى تضرر مستودع قيد الإنشاء في فناء في موقع نطنز" بوسط إيران. ونقلت الوكالة عن كمالوندي قوله إن المجمع لا يشهد حاليا نشاطا، وأكد أنه ليس هناك خطر تلوث إشعاعي.
وقال أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية والتحقيقات تجري لمعرفة أسباب وقوعه. ولم يقدم أي تفاصيل حول طبيعة الحادث المذكور.
وأعلنت طهران في مايو تعليق عدد من الالتزامات التي ينص عليها الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادي في 2018.
ومنح الاتفاق الموقع في 2015 إيران تخفيفا للعقوبات مقابل قيامها بالحد من برنامجها النووي. وأعقب الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحابه من الاتفاق بإعادة فرض عقوبات مشددة أحادية على طهران. ومجمع نطنز أحد منشآت تخصيب اليورانيوم الرئيسة في إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تعلن عن وقوع حادث في موقع نووي "لا يشهد نشاطًا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.