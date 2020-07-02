ارتفاع عدد ضحايا حادث انزلاق التربة في بورما إلى مئة قتيل

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رانغون: ارتفعت حصيلة ضحايا انزلاق التربة في مناجم لليشم (الجاد) في شمال بورما إلى أكثر من مئة قتيل، كما أعلنت السلطات الخميس.

وكتبت إدارة الإطفاء على صفحتها على فيسبوك "حتى الآن عثرنا على 113 جثة في المجموع". وذكرت الشرطة المحلية أنه تم تعليق عمليات البحث بسبب الأمطار الغزيرة.

ووقع انزلاق التربة في وقت مبكر من الخميس قرب الحدود الصينية في ولاية كاشين البورمية بعد أمطار غزيرة، كما ذكرت إدارة الإطفاء.

تظهر في صور وضعت على الصفحة نفسها على فيسبوك رجال إطفاء وإسعاف وهم يبحثون في واد حدث فيه سيل وحل. وحوادث انزلاق التربة شائعة في المنطقة.