تنسيقية شباب الأحزاب تقدم مستلزمات طبية لمديرية الصحة بالشرقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار ممثلو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة حزب الحركة الوطنية وحزب المؤتمر، مديرية الصحة بالشرقية و التقوا الدكتورة رحاب مدير ادارة الصيدلة و قاموا بتسليم مجموعه من المستلزمات الطبية، و التي إشتملت على: 2000 كمامة طبية 1300 جوانتي لاتكس Advertisements 50 بدلة تعقيم 59 ترمومتر طبي يأتى ذلك في إطار نشاط مبادرة الوعي أمان التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعم المراكز الصحية والمستشفيات، ومن المقرر أن تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقديم الدعم لأهالينا في المحافظة و للمستشفيات وتوفير احتياجاتها من المستلزمات، ومعاونة الوزارة في التواصل مع المواطنين وحالات العزل المنزلي.

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