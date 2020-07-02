شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تطبق أعلى درجات الرعاية لطلابها مع انطلاق امتحانات السنوات النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرصت قيادات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على طمأنة طلاب الجامعة مع انطلاق امتحانات السنوات النهائية أمس الأربعاء وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة تتمثل فى توفير الكمامات وأدوات التطهير الشخصية لتوزيعها على الطلاب منذ لحظة الوصول إلى بوابات التعقيم للجامعة، وقبل دخول لجان الامتحانات.

وقام قيادات الجامعة وعلى رأسهم خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور محمد العزازي، رئيس الجامعة، والدكتور مختار الظواهري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء الجامعة. ببث رسائل طمأنه بين الطلاب الى جانب تهيئة مناخ صحى لهم لتأدية الامتحانات دون أى خوف أو قلق .

وصرح الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أنه تم تطبيق جميع الإجراءات على الامتحانات التحريرية العملية والإكلينيكية، قائلا: «نحرص على سلامة الطلاب ونبعث لهم رسائل الطمأنة حتى يستطيعوا استكمال امتحاناتهم بأمان».

وأضاف أن الجامعة تتبع جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب، وإتمام عملية امتحانهم بسلام، حيث تم إعداد الجداول بجميع كليات الجامعة؛ لتكون على فترة واحدة.

بينما وجه الدكتور مختار الظواهري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، رسائله لجموع طلاب السنوات النهائية، قائلا: «الجامعة تتخذ أعلى أساليب الوقاية الصحية والإجراءات الإحترازية تنفيذا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب».

وأضاف أنه تم وضع بوابات تعقيم على جميع مداخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتعقيم الطلاب منذ دخولهم إلى الحرم الجامعي، مع توفير جميع وسائل التعقيم والتطهير الخاصة بالطلاب.

وأكد الدكتور الظواهرى، على التزام الكليات بوجود مسافة بين كل طالب لا تقل عن 2 متر من جميع الجهات مع التنبيه علي الطلاب بالحضور قبل بدء الامتحان مرتدين الكمامات والقفازات بساعة على الأقل.

وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء الجامعة، إنه تم تخصص أكثر من معمل لإجراء الامتحانات العملية باعتبار كل معمل لجنة امتحانية واحدة، مؤكدة على أنه تنفيذا لتوجيهات خالد الطوخي رئيس مجلس أمنا جامعة مصر، نبعث رسالة طمأنة للطلاب: «أنتم في يد أمينة فلا تقلقوا».

وشددت الكاشف، على تعقيم اللجان الامتحانية وتطهيرها يوميا كما يتم مراعاة توفير كافة وسائل وأدوات التطهير اللازمة داخل كل معمل مع توفير ملصقات للتوعية بآليات النظافة العامة وطرق الوقاية والسلامة من أجل حماية الطلاب.

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