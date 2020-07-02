الكويت : انتهاء عملية “أم الهيمان” ومقتل مسلح مطلوب للأمن

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ذكرت صحيفة “الوطن الكويتية، الخميس، نقلا عن مصادر أمنية أن مسلح “أم الهيمان” قام بإطلاق النار على نفسه داخل منزله، بعد أن حاصرته الشرطة بمنطقة “علي صباح السالم”.
وأوضحت الشرطة الكويتية أن مسلح “أم الهيمان” هو عسكري سابق وقد أصاب نفسه في الرأس.
وكانت قوات الأمن الكويتية قد أعلنت عن التعامل مع أحد الاشخاص المطلوبين وهو مسلح، حيث قام بإطلاق عدة أعيرة نارية أصابت مركبة إحدى القيادات الأمنية وأحد المنازل المجاورة.
وأضافت “تمت محاصرة المنزل بمنطقة علي صباح السالم والسيطرة على الموقع”.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت ، مساء الأربعاء، أن قوات الأمن تتعامل حالبا في منطقة (علي صباح السالم) مع مسلح وھو أحد المطلوبين أمنیا في حین تمت محاصرة المنزل المختبئ به والسيطرة على الموقع.
وأوضحت وزارة الداخلية أن المذكور یحمل سلاحا ناریا وقام بإطلاق أعيرة نارية أصابت مركبة أحد القيادات الأمنية ومنزل مجاور.
وتباشر قوات الأمن الكويتية مھامھا لحین إلقاء القبض علیه، بحسب بیان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.