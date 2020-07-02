كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 11:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر عدد الإصابات بكورونا في روسيا يتجاوز 660.000 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت روسيا اليوم الخميس عن 6760 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، مما رفع حصيلة البلاد إلى 661165 حالة، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقالت السلطات الروسية، إن 147 شخصا لقوا حتفهم في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل عدد القتلى الرسمي إلى 9663.

وعلي صعيد آخر، قالت هيئة الاذاعة العامة (ان اتش كيه) اليوم الخميس، إن طوكيو أكدت اكثر من 100 حالة اصابة جديدة بالفيروس التاجي وهي اعلى حصيلة يومية في شهرين في وسط تفشي المرض في اليابان.

وتأتي القفزة بعد أن سعت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 14 مليون نسمة إلى الاحتفاظ بحالات يومية جديدة بأقل من 20 منذ أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ في 25 مايو، فقط لترى أن حصتها تتجاوز باستمرار 50 خلال الأسبوع الماضي.

