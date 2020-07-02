كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 11:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر العاصمة اليابانية تؤكد أكثر من 100 إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت هيئة الاذاعة العامة (ان اتش كيه) اليوم الخميس، إن طوكيو أكدت اكثر من 100 حالة اصابة جديدة بالفيروس التاجي وهي اعلى حصيلة يومية في شهرين في وسط تفشي المرض في اليابان.

وتأتي القفزة بعد أن سعت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 14 مليون نسمة إلى الاحتفاظ بحالات يومية جديدة بأقل من 20 منذ أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ في 25 مايو، فقط لترى أن حصتها تتجاوز باستمرار 50 خلال الأسبوع الماضي.

تجاوز العدد اليومي لطوكيو 100 شخص يوم 2 مايو. ويوم الأربعاء، أكدت 67 حالة جديدة.

مع تجاوز الإصابات هدف حكومة المدينة، بعد أسبوعين من المرحلة الأخيرة من تخفيف قيود الفيروسات، قال المسؤولون مرارًا إنهم لا يرون حاجة لإعلان حالة الطوارئ الجديدة.

وقال يوشيهيد سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء للصحفيين ان "ارتفاع الإصابات يختلف عن الوتيرة السريعة للعدوى التي شوهدت في أواخر مارس".

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وأضاف: "سنواصل التنسيق مع مدينة طوكيو لتحقيق التوازن بين منع المزيد من الإصابات ودعم النشاط الاقتصادي."

وأوضح المسؤولون أيضا إن النظام الطبي يمكن أن يتعامل مع الإصابات القائمة ويزيد الاختبار بشكل جزئي من ارتفاع الحالات المؤكدة.

على الرغم من وجود المزيد من الحالات في طوكيو، اليابان، مع حوالي 19000 اصابة و976 حالة وفاة، أبلغت عن معدل إصابة عام أقل من العديد من البلدان.

فقد أفادت حصيلة رويترز اصابة أكثر من 10.7 مليون شخص بالفيروس التاجي على مستوى العالم ووفاة 515.141 شخص.