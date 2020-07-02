كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 11:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر أستراليا تدرس "الفرص" لسكان هونج كونج بعد قانون الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الخميس، أن حكومته قد تتبع بريطانيا في منح تأشيرات لمواطني هونج كونج بعد أن فرضت الصين قانونًا أمنيًا جديدًا على المدينة.

وقال "موريسون"، اليوم الخميس، إن الأحداث في هونج كونج تبعث على القلق وأن الحكومة الأسترالية "مستعدة للارتقاء وتقديم الدعم"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت أستراليا ستفكر في توفير ملاذ آمن لسكان هونج كونج، على غرار بريطانيا، أجاب: "نحن ندرس بنشاط المقترحات التي طلبت تقديمها قبل عدة أسابيع وسيتم وضع اللمسات النهائية على هؤلاء وهم. وسينظر مجلس الوزراء قريبًا في توفير فرص مماثلة".

لم يقدم موريسون تفاصيل المقترحات.

قالت بريطانيا، إنها ستمنح إجازة لمواطني هونج كونج الذين يحملون الجنسية البريطانية لما وراء البحار، وأسرهم المعالين، للعيش والعمل في بريطانيا لمدة خمس سنوات، وبعد ذلك التقدم بطلب للحصول على الجنسية.

هناك حوالي 3 ملايين من مواطني هونج كونج يحملون أو يحق لهم التقدم للحصول على جوازات سفر BNO. وأبلغ وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، البرلمان، أنه أجرى محادثات مع دول أخرى لها علاقات وثيقة مع هونج كونج.

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اعتمد البرلمان الصيني قانون الأمن، الذي يعاقب على جرائم الانفصال والتخريب، ردًا على احتجاجات العام الماضي التي أثارتها مخاوف من أن بكين كانت تخنق حريات هونج كونج، مضمونة بصيغة "دولة واحدة ونظامان" المتفق عليها عندما عادت إلى الحكم الصيني.

توترت علاقات أستراليا مع الصين بعد أن دعت كانبرا إلى إجراء تحقيق دولي في مصدر الفيروس التاجي.

وقالت وزيرة الدفاع الأسترالية، ليندا رينولدز، في كلمة ألقتها اليوم الخميس، إن المنطقة تواجه "إعادة التنظيم الاستراتيجي الأكثر تبعية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

وأضافت في خطاب أمام معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي: "تستخدم الدول بشكل متزايد التكتيكات القسرية التي تقع تحت عتبة النزاع المسلح والهجمات السيبرانية والتدخل الأجنبي والضغوط الاقتصادية التي تسعى إلى استغلال المنطقة الرمادية بين السلام والحرب".

وأوضحت: "في المنطقة الرمادية، عندما يتم إحكام ربط المسامير، يصبح التأثير تدخلاً، ويصبح التعاون الاقتصادي إكراهًا، ويصبح الاستثمار فخًا."