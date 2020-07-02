كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 11:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر إغلاق حساب رئيس الوزراء الهندي على "ويبو" بعد حظر التطبيقات الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر في الحكومة الهندية والشركة، أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، حذف حسابه على موقع سينا ​​ويبو، وهذا يعتبر رد الصين لحظر "تويتر"، في الوقت الذي تستمر فيه التوترات بين البلدين في الغليان حول مناوشات حدودية.

وقال مصدر بالحكومة الهندية لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، إن الأمر استغرق بعض الوقت لإغلاق حساب "مودي".

وأضاف المصدر: "بالنسبة لحسابات كبار الشخصيات، لدى ويبو إجراء أكثر تعقيدًا للمغادرة، وهذا هو السبب في بدء العملية الرسمية. لأسباب معروفة لدى الصينيين، كان هناك تأخير كبير في منح هذا الإذن الأساسي".

كما قال المصدر الهندي، إن جميع مشاركات مودي على ويبو تم حذفها باستثناء صورتين تظهران له مع شي. وأوضح المصدر "في ويبو، من الصعب إزالة المنشورات التي تحتوي على صورة رئيسهم".

منذ النشر على سينا ​​ويبو لأول مرة في عام 2015 خلال زيارة للصين، كان "مودي" مستخدمًا نادرًا لمنصة وسائل الإعلام الاجتماعية الصينية. كان لديه أكثر من 200,000 متابع و100 مشاركة قبل إغلاق الحساب.

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أعلنت شركة سينا ​​ويبو إغلاق الحساب في وقت متأخر يوم الأربعاء، وتأتي الإزالة بعد أيام قليلة من حظر الهند عشرات التطبيقات الصينية، بما في ذلك سينا ​​ويبو وتيك توك من ByteDance، في أعقاب الاشتباك الحدودي بين البلدين.

وخسرت الهند 20 جنديا في الاشتباك الشهر الماضي على الحدود في جبال الهيمالايا المتنازع عليها فيما قالت، إنه هجوم متعمد شنته القوات الصينية.

رفضت بكين هذه المزاعم وألقت باللوم على القوات الهندية في الخطوط الأمامية لعبورها إلى جانبها من الحدود غير المحددة.

كان "مودي" من بين عدد قليل من القادة الأجانب الذين لديهم حساب ويبو.

من الجدير بالذكر، أنه كشف عن تواريخ ميلاد كل من الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ متمنيا لهم "عيد ميلاد سعيد" على ويبو. عادة لا يتم الكشف عن تواريخ ميلاد كبار القادة في الصين علنا.

نادرًا ما ينشط القادة الصينيون على وسائل التواصل الاجتماعي. منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية مثل فيسبوك وتويتر محظورة في الصين.