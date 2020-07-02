كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 11:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر صحيفة: بريطانيا ستتخلى عن الحجر الصحي للسفر في 75 دولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستتخلى الحكومة البريطانية فعلياً من خطط الجسر الجوي وتنهي ببساطة قواعد الحجر الصحي لفيروس كورونا المستجد لأولئك الذين يصلون من 75 دولة حتى يتمكن الناس من الذهاب في عطلة، حسبما أفادت صحيفة "ديلي تليجراف".

وقالت الصحيفة، إن المملكة المتحدة سترفع عما قريب الحظر المفروض على السفر غير الضروري إلى جميع وجهات الاتحاد الأوروبي تقريبًا، والأراضي البريطانية بما في ذلك برمودا وجبل طارق، وتركيا، وتايلاند، وأستراليا، ونيوزيلندا، كما أوردت وكالة "رويترز".

ورفض متحدث باسم وزارة النقل التعليق الفوري.

تتصدى حكومة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لكيفية فتح السفر الدولي بعد أن فرضت الحجر الصحي لمدة أسبوعين على القادمين، مما زاد من مشاكل قطاع السياحة والسفر المغلق.

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وقالت بريطانيا يوم الجمعة إنها ستتخلى عن الحجر الصحي لمدة 14 يوما للوافدين من دول مثل فرنسا واليونان وإسبانيا.

وقال سيمون كلارك، وهو مقيم صغير في الإسكان والمجتمعات المحلية ووزير الحكم المحلي، إن الحكومة تعمل على إعلان بشأن السفر.

وأضاف كلارك لـ"سكاي": "سنقدم هذا الإعلان بمجرد أن يصبح آمنًا. سنتحدث أكثر عن هذا الأسبوع."

وأوضح: "من الواضح أننا نريد استعادة قطاع السياحة على قدميه بأسرع ما يمكن، وأنا متأكد من أننا سنتمكن من تقديم أخبار جيدة في المستقبل القريب".